BOSCOREALE (rgl)- Cocaina, marijuana, hashish e una dose di “crumble”. È quanto hanno trovato i carabinieri durante una perquisizione domiciliare a Boscoreale a casa di un giovane incensurato di 24 anni, arrestato con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Il quantitativo complessivo di sostanze stupefacenti sfiora i 250 grammi, suddivisi tra le più comuni tipologie: cocaina, marijuana e hashish. Ma a colpire i militari è stata una piccola dose di “crumble”, una sostanza poco diffusa nel panorama degli stupefacenti illegali in Italia. Il crumble è una resina derivata dalla cannabis, che si presenta con una consistenza cerosa e un colore ambrato. La sua particolarità è anche nell’uso: può essere fumata, ma è nota anche per il possibile impiego alimentare, in preparazioni come dolci, biscotti o torte salate. Una forma di “gastronomia della droga” che ha destato particolare attenzione da parte degli inquirenti. Il giovane, incensurato fino a oggi, è stato arrestato e accompagnato in carcere, in attesa della convalida e del giudizio dell’autorità giudiziaria. I carabinieri proseguono gli accertamenti per ricostruire la filiera dello spaccio e verificare se la sostanza sia stata acquistata o prodotta artigianalmente, considerando la rarità del “crumble” nel mercato locale.