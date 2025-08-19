BAIANO (rgl) – Una presenza costante sul territorio per garantire sicurezza e legalità. Negli ultimi giorni i carabinieri del comando provinciale di Avellino hanno intensificato le attività di controllo nella zona del Mandamento Baianese e del Vallo di Lauro, in linea con le direttive del Prefetto Rossana Riflesso. Decine di pattuglie hanno presidiato le aree più sensibili attraverso posti di blocco e servizi di vigilanza dinamica lungo le principali arterie stradali, con l’obiettivo di prevenire i furti, contrastare lo spaccio di stupefacenti e scoraggiare la guida in stato di ebbrezza. Nel corso dell’operazione, a Sperone, i carabinieri della stazione di Avella hanno denunciato due giovani del posto, rispettivamente di 21 e 19 anni, sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Le perquisizioni personali e domiciliari hanno portato al sequestro di circa 20 dosi di cocaina e 25 grammi di hashish.