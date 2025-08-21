CASERTA (rgl) – Un gesto semplice che può fare la differenza tra la vita e la morte. L’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta lancia un appello urgente alla cittadinanza: c’è bisogno di sangue, subito. La carenza che sta interessando l’intera Campania rischia infatti di compromettere interventi chirurgici salva-vita, trattamenti per pazienti talassemici e cure per chi si trova in condizioni critiche. L’invito è rivolto a tutti i donatori abituali e a chiunque, in buona salute e con meno di 65 anni, desideri compiere un atto di generosità. È possibile recarsi nell’ambulatorio del servizio Immuno-Trasfusionale, edificio N / piano -1, dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 11:30. L’appello coinvolge anche le forze dell’ordine, da sempre in prima linea nelle campagne di solidarietà. “Abbiamo bisogno di incrementare le scorte di sangue – sottolinea il direttore generale dell’Aorn, Gennaro Volpe – per soddisfare le innumerevoli richieste trasfusionali. Siamo sinceramente grati a chi risponderà e ai donatori che con costanza ci permettono di aiutare i pazienti. Per molti di loro, il sangue è vita”.