ERCOLANO (rgl) – Pensava di passare inosservato, ma il suo atteggiamento sospetto lo ha tradito. Un 40enne è stato arrestato mentre tentava di allontanarsi da un cantiere con materiale edile appena rubato. A fermarlo non è stata una pattuglia in servizio, bensì due carabinieri liberi dal servizio che, insospettiti dai suoi movimenti, lo hanno bloccato in strada prima che potesse dileguarsi. Nello zaino dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, i militari hanno trovato arnesi da scasso e attrezzature sottratte al cantiere di via Doglie, dove sono in corso i lavori di restauro di Villa Ruggiero ad Ercolano, bene monumentale tutelato dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane. La refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita alla ditta incaricata dei lavori. Il 40enne è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida. Sempre nella serata di ieri, i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno intensificato i controlli sul territorio: un 21enne è stato denunciato per guida senza patente, mentre tre persone sono state segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti. L’attenzione dei militari si è concentrata anche su una paninoteca ambulante, dove sono state riscontrate gravi irregolarità igienico-sanitarie e la totale assenza di tracciabilità degli alimenti: 83 chili di prodotti sono stati sequestrati.