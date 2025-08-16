ERCOLANO (rgl) – A volte un semplice controllo può trasformarsi in un’operazione ben più rilevante. È quanto accaduto ieri pomeriggio a Ercolano, nei pressi dell’ingresso degli scavi archeologici, dove i Carabinieri hanno fermato un giovane automobilista per un controllo di routine. Il conducente, identificato come Raffaele C., 20enne di Portici e già noto alle forze dell’ordine, nascondeva all’interno del cruscotto tre involucri di cocaina, per un totale di oltre otto grammi. Le indagini si sono poi spostate nella sua abitazione, dove i militari hanno rinvenuto la parte più consistente della droga: 14 panetti di hashish, per circa 300 grammi complessivi, accuratamente nascosti nel frigorifero della cucina. Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari, in attesa del giudizio.