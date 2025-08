ERCOLANO (rgl) – Una lite tra giovani donne è degenerata in violenza nel tardo pomeriggio di ieri ad Ercolano, portando una 25enne al pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. La ragazza è arrivata con ferite da arma da taglio al gluteo e alla coscia sinistra, compatibili – secondo una prima ricostruzione – con fendenti inferti con un coltello da cucina. I carabinieri della tenenza di Ercolano sono intervenuti presso il nosocomio dopo la segnalazione. Le condizioni della vittima non sarebbero gravi, ma la prognosi ufficiale non è stata ancora comunicata. La giovane resta comunque ricoverata in osservazione, non in pericolo di vita. Le indagini, avviate immediatamente, hanno permesso ai militari di risalire in poco tempo all’identità della presunta aggressora: si tratta di una 24enne, conosciuta dalla vittima, che è stata denunciata a piede libero per lesioni personali aggravate e possesso ingiustificato di arma da taglio.