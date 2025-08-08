ROMA (rgl) – Il secondo fine settimana di agosto segna il picco dell’esodo estivo con quasi 13 milioni di veicoli previsti sulle strade italiane. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, saranno 12 milioni e 640mila gli spostamenti di auto tra oggi e domenica, con il momento di massimo traffico atteso domani mattina, indicato come bollino nero. Oggi pomeriggio e domenica sono previsti bollini rossi, a testimonianza di una mobilità intensa, ma meno critica rispetto al picco centrale. Il flusso principale riguarderà gli spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura: il mare al Sud e la montagna al Nord, oltre ai valichi di confine verso Francia, Slovenia e Croazia. Nel pomeriggio e nella serata di domenica, invece, si concentreranno i rientri verso le città per chi ha scelto un weekend breve. Per contenere i disagi, è in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti: oggi dalle 16 alle 22, domani dalle 8 alle 22, e domenica dalle 7 alle 22. Anas ha inoltre sospeso, a partire da oggi, la maggior parte dei cantieri stradali (oltre l’83% di quelli attivi), per un totale di 1.392 cantieri fermi, con l’obiettivo di agevolare la circolazione. L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha dichiarato: «Attraverso un presidio costante del territorio, il potenziamento dei servizi di pronto intervento e il monitoraggio h24 dei flussi di traffico, stiamo operando in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e delle Forze dell’ordine per ridurre al minimo i disagi legati all’aumento della mobilità estiva». Tra le novità, la riapertura h24 della strada statale 51 “Di Alemagna” all’altezza di San Vito di Cadore (Belluno), anche nelle ore notturne, per facilitare gli spostamenti verso le mete turistiche del Nord.

I principali itinerari interessati dall’esodo estivo sono:

Verso Sud: le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in Campania, Basilicata e Calabria, le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade A19 e A29 in Sicilia, la statale 131 Carlo Felice in Sardegna, la statale 148 Pontina e la statale 7 “Appia” nel Lazio.

Verso Nord e Centro: l’Itinerario E45 (Umbria, Toscana, Emilia-Romagna), la SS1 Aurelia (Lazio, Toscana, Liguria), la SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Veneto).

Al Nord: i raccordi autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la statale 45 di Val Trebbia in Liguria, la statale 26 della Valle D’Aosta, la statale 309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la statale 51 di Alemagna in Veneto.

Si prevede un’intensificazione della circolazione stradale per tutto il weekend, con un progressivo aumento del traffico favorito dalla chiusura estiva delle attività produttive in vista della settimana di Ferragosto.