CASORIA (rgl) – Sembrava una scena surreale, quasi da commedia nera, ma è accaduto davvero alle porte di Napoli. A Casoria, un 26enne agli arresti domiciliari è stato sorpreso per strada dai carabinieri: una leggerezza che gli è costata cara. Dopo una corsa disperata fino a casa e un maldestro tentativo di nascondersi sotto la doccia, il giovane ha tentato il tutto per tutto, aizzando i suoi due pitbull contro i militari. Ma il piano si è ritorto contro di lui: uno dei cani ha infatti azzannato proprio la gamba del padrone, lasciando illesi i carabinieri. La sequenza è iniziata quando il ragazzo, nonostante fosse ai domiciliari, è stato riconosciuto dai militari della stazione di Casoria mentre passeggiava tranquillamente in strada. Capito l’errore, ha cercato di rimediare correndo verso casa. I carabinieri lo hanno seguito senza fretta, bussando poco dopo alla porta. Ad accoglierli, la madre, che ha assicurato che il figlio fosse sotto la doccia “da un po’”. La scusa non ha convinto gli uomini dell’Arma, che hanno raggiunto il bagno trovando il giovane intento a temporeggiare. Alla richiesta di seguirli in caserma, il 26enne ha reagito con insulti e minacce, concentrati soprattutto contro la carabiniera presente, per poi liberare i due grossi pitbull. Uno degli animali si è scagliato contro un militare, che però è riuscito a spostarsi in tempo. L’attacco si è concluso in modo imprevisto: le fauci del cane si sono chiuse con violenza sulla gamba del padrone. Il ragazzo è stato subito bloccato e arrestato. Ora si trova in carcere con l’accusa di evasione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.