QUALIANO (rgl) – Ci sono notti che sembrano uscite da un copione teatrale, con battute improvvisate, colpi di scena e un finale che nessuno dei protagonisti avrebbe immaginato. È quanto accaduto lungo la Circumvallazione Esterna di Qualiano, dove i carabinieri erano impegnati in un posto di controllo di routine. Un suv rallenta davanti alla pattuglia, nulla di strano. Ma a catturare l’attenzione dei militari è la donna seduta sul lato passeggero: alla vista del lampeggiante, cerca di nascondere il volto con le mani. Un gesto che insospettisce i carabinieri, i quali la riconoscono subito: si tratta di una 46enne sottoposta alla detenzione domiciliare. L’auto viene fermata. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo alla guida prova a giustificarsi: “Stiamo andando a mangiare sushi a Giugliano”. Ma la donna lo interrompe subito, stringendogli il braccio e correggendo la versione: “No, stiamo andando a prendere nostro figlio a Castel Volturno”. Una scena surreale, che lascia l’autista senza parole quando i militari gli spiegano che la passeggera non avrebbe potuto allontanarsi da casa. Per lei la serata si è conclusa con l’arresto per evasione, mentre l’uomo – che ha scoperto solo in quel momento la reale condizione della donna – ha dovuto rinunciare al sushi e a qualunque altra uscita. La 46enne è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.