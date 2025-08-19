NAPOLI (rgl) – Estate ad alta vigilanza a Napoli e nelle mete turistiche della provincia: la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli contro evasione, abusivismo e traffici illeciti. Dall’inizio di luglio, le Fiamme Gialle hanno messo in campo un vasto dispositivo di prevenzione e contrasto all’illegalità economico-finanziaria, con particolare attenzione alle aree ad alta vocazione turistica come la penisola sorrentina, le isole, l’area flegrea e il nolano. Il bilancio dei controlli è imponente: 567 violazioni fiscali contestate ad altrettanti esercizi commerciali, 173 lavoratori in nero o irregolari individuati – tra cui tre stranieri – impiegati soprattutto in alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e attività di noleggio imbarcazioni. In 27 casi è stata avanzata richiesta di sospensione delle attività imprenditoriali. Non meno incisivi i risultati sul fronte del commercio abusivo: 64 violazioni accertate, con sequestri di oltre 36.000 articoli non autorizzati e oltre 200 attrezzature balneari rimosse da spiagge molto frequentate, tra cui Chiaia, Massa Lubrense, Torre del Greco e la cosiddetta “Mappatella Beach” a Napoli. A Capri sono stati sorpresi 9 operatori abusivi del turismo tra guide e accompagnatori, colpiti da sanzioni fino a 12mila euro. Attenzione anche al settore ricettivo: 58 strutture irregolari tra Napoli, Ercolano, Ischia e Capri sono state sanzionate per mancata esposizione del Codice Identificativo Nazionale, omessa comunicazione dei prezzi e difformità rispetto alle licenze. Quattro auto private sono state sequestrate perché adibite illegalmente a servizio Ncc, mentre tra i tassisti regolari sono state riscontrate 24 violazioni. I controlli hanno colpito anche i cosiddetti parcheggiatori abusivi: 30 quelli identificati, con 9 recidivi deferiti all’autorità giudiziaria. Sul fronte della sicurezza dei consumatori, l’attività delle Fiamme Gialle ha portato al sequestro di oltre 247mila articoli contraffatti e circa 2 milioni di prodotti non sicuri, con 129 persone denunciate e oltre 100 segnalate alla Camera di Commercio. In parallelo, l’attività antidroga ha permesso di intercettare 24 chili di sostanze stupefacenti, con 203 segnalazioni alla Prefettura e 16 alla magistratura, mentre i reparti antifrode hanno bloccato 249 chili di sigarette di contrabbando. Infine, all’aeroporto di Capodichino, dove l’afflusso di passeggeri è in forte crescita, i finanzieri hanno intercettato oltre un milione di euro non dichiarati tra valuta e titoli, con un sequestro complessivo di 89mila euro.