SALERNO (rgl) – Una lite degenerata in tragedia ha sconvolto Montecorvino Rovella questa mattina. Tina Sgarbini, 47 anni, è stata trovata senza vita dai carabinieri all’interno della sua abitazione, il corpo riverso sul pavimento. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata strangolata e uccisa al termine di un violento litigio con l’ex fidanzato, un 36enne che subito dopo l’aggressione si è dato alla fuga. Le ricerche dell’uomo sono in corso e coinvolgono diverse pattuglie dell’Arma, coordinate dalla Procura di Salerno. A far scattare l’allarme sarebbero stati i parenti del compagno, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia. Sul posto è intervenuto il medico legale per i rilievi e il sindaco Martino D’Onofrio, che ha attivato la protezione civile per supportare le operazioni. “Non ci sono mai giunte segnalazioni da parte della coppia. Siamo frastornati da quanto accaduto”, ha dichiarato all’Ansa il primo cittadino, annunciando anche l’annullamento di tutti gli eventi previsti in serata in segno di lutto. Tina Sgarbini lascia tre figli, nati da una relazione precedente.