CASERTA (rgl) – È finita con una denuncia la mattinata movimentata di un 35enne di Napoli, sorpreso dai carabinieri subito dopo un furto d’auto a Curti, nel Casertano. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, rapina impropria e furto aggravato. Il colpo è stato messo a segno in via Vittorio Veneto, dove, insieme a due complici ancora in corso di identificazione, aveva appena asportato una Smart Forfour di proprietà di una 34enne di Santa Maria Capua Vetere. All’alt imposto dai militari, il conducente ha tentato la fuga investendo leggermente alla gamba uno dei carabinieri, poi medicato all’ospedale di Marcianise. Le indagini hanno portato i militari fino all’abitazione del 35enne, dove nei pressi è stata rinvenuta una Jeep Renegade noleggiata, usata dal gruppo per spostarsi sul luogo del furto. Il veicolo è stato sequestrato per ulteriori accertamenti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire un vero e proprio arsenale da scasso: chiavi elettroniche, centraline per auto, jammer, interfacce diagnostiche, cavetteria, codificatori e telecomandi, strumenti ritenuti idonei alla commissione di furti di autovetture. Il materiale è stato sequestrato, mentre proseguono le indagini per individuare i complici.