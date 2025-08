CASERTA (rgl) – La Reggia di Caserta sarà regolarmente aperta al pubblico anche il giorno di Ferragosto, offrendo un’occasione speciale per immergersi nella bellezza degli Appartamenti Storici, del Parco Reale e delle proposte artistiche contemporanee. Tra queste, spicca l’installazione Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, inaugurata a giugno scorso nel suggestivo scenario del Bosco Vecchio. L’opera, lunga 25 metri e larga 10, è realizzata con legni naturali e materiali lapidei storici, e rappresenta un invito alla rigenerazione e alla meditazione. Posizionata in un’area ombreggiata e silenziosa, l’installazione trasforma la visita in un’esperienza di connessione profonda con la natura e con sé stessi. Non solo arte, ma anche botanica. Presso Le Serre di Graefer nel Giardino Inglese e nella ex Casa di Guardia di Ercole, è possibile acquistare esemplari botanici – indigeni ed esotici – provenienti dal patrimonio verde ottocentesco del sito borbonico. Un’opportunità per portare a casa un frammento “vivo” del Museo Verde. Fino al 1° settembre, inoltre, sarà visitabile la mostra Metawork – Michelangelo Pistoletto alla Reggia di Caserta, allestita nella Gran Galleria. L’artista biellese invita i visitatori a riflettere sul valore delle differenze, sulla responsabilità collettiva e sul rapporto tra essere umano e intelligenza artificiale. Un Ferragosto tra bellezza, arte e consapevolezza, all’ombra di uno dei siti culturali più affascinanti d’Italia.