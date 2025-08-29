NAPOLI (rgl) – Il quartiere di Barra è pronto a vestirsi di colori, musica e fede popolare: da domenica 31 agosto a martedì 30 settembre torna la Festa dei Gigli, uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del calendario napoletano. Un evento che ogni anno richiama migliaia di persone, trasformando le strade del quartiere in un palcoscenico a cielo aperto dove la tradizione incontra la spiritualità e l’orgoglio identitario. I protagonisti indiscussi sono gli imponenti Gigli, vere e proprie opere d’arte in legno e cartapesta che superano i 25 metri di altezza. Portati a spalla dai volontari, i colossi danzano al ritmo incalzante della musica, creando uno spettacolo unico che unisce residenti, curiosi e turisti in un’atmosfera di grande partecipazione. La manifestazione, co-organizzata dal Comune di Napoli, non è solo una festa popolare ma anche un momento di promozione culturale e turistica. “La Festa dei Gigli di Barra rappresenta una tradizione storica per la nostra città e un elemento significativo del nostro patrimonio culturale” ha dichiarato il vicesindaco Laura Lieto. “Con la sua unicità contribuisce a rafforzare il senso di identità della comunità e, più in generale, di tutta Napoli. L’amministrazione si impegna a sostenerla in ogni modo possibile”. Sulla stessa linea l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato, che ha sottolineato il valore anche economico dell’evento: “Non è solo un momento di festa per la comunità, ma un’autentica esperienza culturale che richiama visitatori dall’Italia e dall’estero. La Festa dei Gigli genera un indotto significativo per il quartiere e per la città, sostenendo attività commerciali, artigiane e ricettive. È una tradizione che, oltre a valorizzare il nostro patrimonio, rafforza il posizionamento internazionale di Napoli come destinazione turistica di eccellenza”.