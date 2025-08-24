CASERTA (rgl) – Fumo denso nella notte, le urla dei residenti, l’intervento disperato dei Vigili del Fuoco. È la scena che si è consumata a Bellona, in provincia di Caserta, dove intorno all’una di notte un incendio ha devastato un appartamento in via Vittorio Emanuele. Ad accorgersi delle fiamme sono stati alcuni vicini, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è giunta una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, insieme a un’autobotte e a un’autoscala della sede centrale. I pompieri hanno fatto irruzione nell’abitazione e domato l’incendio che aveva già distrutto la cucina e parte della camera da letto. All’interno, però, la scoperta più tragica: nella stanza da letto sono stati rinvenuti i resti carbonizzati di un uomo, con ogni probabilità l’affittuario dell’appartamento, un 47enne. Le fiamme non gli hanno lasciato scampo. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte fino a tarda notte. Ancora da chiarire le cause dell’incendio: non si esclude alcuna ipotesi, dal cortocircuito a un gesto accidentale. Le indagini sono in corso per risalire all’origine del rogo e per l’identificazione certa della vittima.