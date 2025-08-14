Finto carabiniere truffa anziano invalido: arrestato 52enne a Nola

NOLA (Alads) – “Sua figlia ha causato un grave incidente. Se non consegna subito gioielli o denaro, rischia l’arresto”. È iniziata così, con una voce ferma e autorevole al telefono, la mattina da incubo di un anziano invalido di Nola. All’altro capo della linea, un uomo che si presentava come maresciallo dei carabinieri. La storia era già scritta: un incidente, la figlia nei guai, la necessità di “chiudere la faccenda” subito, prima che fosse troppo tardi. La paura ha fatto il resto. In pochi minuti, alla porta dell’anziano si è presentato un sedicente avvocato, pronto a “ritirare” il risarcimento. Gioielli, orologi, ricordi di una vita: un bottino di circa 2.500 euro, infilato in una borsa e portato via. Ma i truffatori non avevano previsto un dettaglio: la presenza della badante. Con sangue freddo, la donna ha preso il telefono e ha registrato la scena, immortalando parzialmente il volto del finto legale. Da lì è partita la caccia. La Squadra Mobile di Napoli, coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola, ha analizzato le immagini di videosorveglianza in tutta la zona, fino a stringere il cerchio. La vittima, messa davanti a una serie di foto segnaletiche, ha riconosciuto senza esitazione l’uomo che si era presentato in casa sua. Questa mattina il cerchio si è chiuso: il 52enne, incensurato, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della Procura. È ritenuto responsabile di concorso in truffa pluriaggravata. Il complice che si è spacciato per maresciallo è ancora ricercato.