ERCOLANO (rgl) – Lo sguardo basso, il pugno alzato come minaccia. È l’immagine che racchiude il dramma di una famiglia di Ercolano, prigioniera della dipendenza dalla cocaina di un figlio di 33 anni. Sette anni di violenza e paura, tra esplosioni di rabbia e momenti di speranza, senza richieste di denaro né ricatti economici: il giovane lavora, la droga se la compra da sé. Ma quando la polvere bianca prende il sopravvento, la casa si trasforma in una trappola. L’ultimo episodio questa notte. Il 33enne, completamente nudo e in stato di agitazione, ha trascinato madre e padre giù dal letto, spingendoli a terra. La donna ha tentato di fuggire, ma il figlio l’ha afferrata e le ha sbattuto la testa contro il cancello di ferro dell’abitazione. All’arrivo dei carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco, sulle sbarre c’erano ancora tracce di sangue, mentre l’uomo veniva trattenuto a stento dal padre e da un altro familiare. La madre, in lacrime e con una profonda ferita alla testa, è stata soccorsa dal 118: per lei dieci giorni di prognosi. Il 33enne, invece, è stato bloccato con grande difficoltà, ammanettato e condotto in carcere con le accuse di maltrattamenti e lesioni. Un episodio che racconta una dinamica purtroppo ricorrente: famiglie ostaggio della dipendenza, costrette al silenzio per anni, in una paura costante e anticipata. «Vivevo con la paura che mi uccidesse», ha sussurrato la madre ai militari, frase che restituisce la dimensione di una vita sospesa. La via d’uscita esiste, e la denuncia resta il primo passo per spezzare la catena della violenza.