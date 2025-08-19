NAPOLI (rgl) – Evasione nella notte a Poggioreale: due detenuti stranieri fuggono dal carcere dopo aver praticato un foro. L’allarme è scattato nelle prime ore di oggi, quando è stata scoperta l’assenza di due reclusi, un algerino e un siriano, entrambi inseriti nel circuito di media sicurezza della casa circondariale napoletana. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero riusciti a evadere dopo aver praticato un foro, eludendo la sorveglianza della struttura. Immediata la mobilitazione della polizia penitenziaria che, insieme alle altre forze dell’ordine, ha avviato le ricerche dei fuggitivi in tutta l’area metropolitana di Napoli. Sul posto si è recata anche il provveditore delle carceri campane, Lucia Castellano, per seguire da vicino gli sviluppi e coordinare le attività di controllo e di indagine.