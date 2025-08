Furti e truffe agli anziani, cinque fogli di via in Irpinia

AVELLINO (rgl) – Un’auto sospetta nel cuore della notte e cinque individui con precedenti per furto e truffa: così è scattato l’intervento dei carabinieri a Ospedaletto d’Alpinolo, nell’ambito di un più ampio piano di controllo su scala provinciale. I militari del comando provinciale di Avellino, in linea con le direttive del prefetto Rossana Riflesso, hanno intensificato i servizi di vigilanza su tutto il territorio irpino, con pattugliamenti diurni e notturni, posti di controllo, perquisizioni e una presenza costante nei punti ritenuti sensibili. Durante i controlli, i carabinieri della stazione locale hanno fermato un’utilitaria con a bordo cinque soggetti, tutti residenti a Napoli e di età compresa tra i 20 e i 40 anni, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Gli individui, intercettati nel centro abitato di Ospedaletto, non hanno fornito alcuna giustificazione plausibile circa la loro presenza sul posto. A seguito degli accertamenti, è stata avanzata proposta per l’emissione del foglio di via obbligatorio a loro carico. Nel corso della stessa operazione, i militari hanno anche segnalato due persone alla competente autorità amministrativa per il possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, detenute per uso personale.