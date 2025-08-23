NAPOLI (rgl) – Col volto travisato e le tasche piene di gioielli, denaro e orologi di lusso, hanno tentato la fuga per le scale del palazzo. La corsa, però, è durata pochi secondi: i tre georgiani, di 28, 35 e 47 anni, tutti con precedenti di polizia, sono stati bloccati nella notte dagli agenti della Polizia di Stato dopo un furto in appartamento in via Edoardo Nicolardi, a Napoli. Il blitz è scattato grazie alla segnalazione giunta alla Sala Operativa e all’intervento congiunto delle pattuglie dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del commissariato Arenella. Alla vista dei poliziotti, i tre hanno tentato di dileguarsi, ma sono stati fermati al termine di una colluttazione. La perquisizione ha rivelato un bottino impressionante: monili in oro e argento, diamanti, quattro orologi di noti marchi, due portafogli e 43.600 euro in contanti, oltre a diversi arnesi da scasso. Nell’appartamento svaligiato, la serratura era stata forzata e gli ambienti messi a soqquadro. Per i tre uomini è scattato l’arresto con le accuse di furto aggravato in abitazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.