SANTA MARIA CAPUA VETERE (rgl) – Un tacito accordo per trasformare una normale spesa al supermercato in un colpo da oltre 250 euro. È quanto scoperto ieri pomeriggio dai carabinieri a Santa Maria Capua Vetere, dove una cassiera e una cliente, entrambe 39enni, sono finite agli arresti domiciliari con l’accusa di furto aggravato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la dipendente – in servizio alla cassa del punto vendita – avrebbe omesso di battere diversi prodotti alimentari acquistati dalla complice. La cliente, così, è riuscita a oltrepassare le barriere con un carrello carico di merce per un valore complessivo di 255,38 euro, senza pagare. Il piano, tuttavia, non è sfuggito ai controlli interni e all’intervento dei militari dell’Arma. Le due donne sono state arrestate in flagranza e condotte nelle rispettive abitazioni, dove si trovano attualmente agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.