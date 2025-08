NAPOLI (rgl) – Una vera e propria stamperia clandestina nel cuore del quartiere Pianura, a Napoli, è stata scoperta nei giorni scorsi dai “Baschi Verdi” della Guardia di Finanza, appartenenti al gruppo Pronto Impiego del comando provinciale. Il locale, trasformato in magazzino e centro di produzione di merce contraffatta, riforniva regolarmente numerosi ambulanti abusivi che vendevano gadget durante i principali eventi sportivi e musicali in città. L’operazione, nata da un’attenta attività info-investigativa, ha portato all’individuazione di due uomini, entrambi 50enni, campani e con precedenti penali, ritenuti i gestori dell’attività illecita. Quando i finanzieri hanno fatto irruzione nel locale, si sono trovati di fronte a un vero laboratorio del falso: oltre 3.000 articoli già contraffatti, tra cui magliette con il logo ufficiale della SSC Napoli e merchandising non autorizzato raffigurante l’artista Geolier, idolo musicale della scena urban partenopea. In aggiunta, sono stati sequestrati più di 5.000 prodotti semilavorati, stampanti industriali, telai serigrafici, vernici, computer, toner e altri materiali usati per la produzione in serie. Il materiale sequestrato sarebbe stato destinato alla vendita abusiva in strada, soprattutto in concomitanza con eventi a grande richiamo, come concerti, partite di calcio o feste popolari. Una filiera parallela, illegale e altamente redditizia, che sfruttava l’entusiasmo popolare e la forte domanda di gadget legati a simboli identitari della città, spesso venduti a prezzi stracciati rispetto a quelli originali. Al termine dell’operazione, i due responsabili sono stati arrestati in flagranza di reato per contraffazione e sottoposti agli arresti domiciliari. Il locale, i macchinari e tutto il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.