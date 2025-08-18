AVELLINO (rgl) – Attimi di paura all’alba a Gesualdo, poi il lieto fine. Questa mattina, intorno alle 7, un cane di razza Lassie (Rough Collie) è rimasto incastrato tra le inferriate di protezione di una finestra in un’abitazione di contrada Santa Elia. L’animale, visibilmente spaventato e in difficoltà, non riusciva a liberarsi, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Il proprietario, accortosi dell’accaduto, ha immediatamente allertato il centralino del comando dei vigili del fuoco di Avellino. Sul posto è giunta in pochi minuti una squadra del distaccamento di Grottaminarda, che con prontezza e professionalità è riuscita a liberare il cane senza causargli alcuna ferita. Il quattro zampe, dopo i momenti di apprensione, è stato riconsegnato al suo padrone in perfette condizioni di salute, tra la gioia e il sollievo di tutta la famiglia.