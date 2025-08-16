Giallo a Castellammare, 60enne trovato morto nella sua abitazione

sabato, Agosto 16, 2025
CASTELLAMMARE DI STABIA (rgl)– Un ritrovamento che lascia interrogativi e apre a scenari ancora tutti da chiarire. Nella giornata di oggi, in un’abitazione di via Santo a Castellammare di Stabia, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di circa 60 anni. A dare l’allarme sono stati gli operatori del 118, intervenuti sul posto ma impossibilitati a fare altro che constatare il decesso. Sul luogo della tragedia sono immediatamente arrivati gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato stabiese, insieme alla Polizia Scientifica, che sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti. Al momento non trapelano ipotesi sulle cause della morte, mentre gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Saranno le indagini in corso a chiarire se si sia trattato di un malore improvviso, di un gesto volontario o se emergeranno altri elementi utili a spiegare quanto accaduto.

