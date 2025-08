GIUGLIANO (alads) – Una serata da dimenticare – o forse da raccontare con ironia – quella vissuta a Giugliano in Campania da un 34enne napoletano che, nel cuore della notte, ha pensato bene di aggirare il traffico simulando un’emergenza. Alla guida della sua auto, con quattro amici a bordo, ha acceso una sirena. Ma non si trattava di un lampeggiante né di un veicolo di soccorso: era una traccia audio, riprodotta ad alto volume dallo stereo dell’auto, collegata al cellulare via Bluetooth. L’espediente – a metà tra l’astuzia e l’incoscienza – ha però attirato l’attenzione sbagliata: una pattuglia dei carabinieri della sezione Radiomobile, presente in zona proprio in quel momento, si è subito accorta dell’anomalia e ha inseguito l’auto. Fermato poco dopo, il conducente ha ammesso di aver usato il suono per farsi strada tra le auto incolonnate del sabato sera. Il comportamento, già di per sé sconsiderato, è apparso ancor più grave quando l’uomo è stato sottoposto all’alcol test, risultato positivo. I militari lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e segnalato alle autorità competenti.