(Antonella De Stefano) – Salvare la Terra dal disastro ecologico: è questo l’ambizioso compito affidato ad una 14enne, protagonista di “Missione Gaia – La Terra è in pericolo”, primo romanzo fantasy di Luigi Falco. L’autore, 57enne originario di Baiano e che da tempo vive in Toscana, ha al suo attivo la pubblicazione di romanzi, saggi, racconti e poesie con diverse case editrici (Armando, Erickson, Paoline, Intrecci, Scatole parlanti) e ora si cimenta in una nuova avventura editoriale. È una favola di grande attualità sul tema dell’ecologia, con la quale partecipa al “Premio letterario Kindle Storyteller 2025” di Amazon, rivolto a tutti gli autori che pubblicano in italiano in tutti i generi: i lettori svolgeranno un ruolo fondamentale nella selezione del vincitore, aiutati da una giuria di esperti nel mondo letterario. Nel corso della sua missione Gaia, quasi come l’Alice di Lewis Carroll, affronta tante peripezie, incontra animali misteriosi per poi giungere alla corte di Madre Natura. Sono trascorsi ormai cinque miliardi di anni dall’ultimo Consiglio Superiore dei Quattro Saggi e Felix, il fedele consigliere di Madre Natura, annuncia che la situazione è grave: la Terra è in pericolo a causa di una delle sue creature, quella che pareva la più intelligente di tutte, l’uomo. L’essere umano ha costruito città, strade, macchine volanti, ma ha dimenticato che le risorse del pianeta non sono infinite. Occorre educarlo, renderlo consapevole del suo ruolo nel creato, affinché non commetta più gli errori del passato. Il Consiglio individua Gaia, una ragazza di quattordici anni, per portare a termine questa importante missione al confine tra realtà e fantasia. Gaia, amante della natura e della geologia, proprio nel giorno del suo quattordicesimo compleanno si ritrova così proiettata in un’altra dimensione ed inizia la sua battaglia per un mondo migliore. L’unico modo per capire se riuscirà nella missione che le è stata affidata è quello di seguire le sue vicende attraverso il link https://www.amazon.it/dp/B0FKTMV7JH dove ancora per qualche giorno sarà possibile scaricare gratis il romanzo che, come evidenzia Falco, “è un viaggio fantastico in cui Gaia rappresenta l’umanità in cammino alla costante ricerca della verità, quella che sembra vicina ad ogni scoperta e che diventa irraggiungibile quando nuove inaspettate domande si fanno strada”.