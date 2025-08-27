SALERNO – Un intero paese si stringe nel dolore per dare l’ultimo saluto a Tina Sgarbini, la 47enne trovata senza vita sabato mattina nel suo appartamento di via monsignor Michelangelo Franchini, a Montecorvino Rovella. A confessare l’omicidio, l’ex compagno, il 36enne Christian Persico. Oggi, alle 16, nel duomo dei Santi Pietro e Paolo, si celebreranno i funerali. Una comunità intera parteciperà, sconvolta da una tragedia che lascia sgomenti. In prima fila, i tre figli della donna – Kevin, Asia e Cecilia – il padre Antonio, la sorella Emanuela e il fratello Alessandro. “Con profonda tristezza, oggi porteremo il nostro cordoglio per l’ultimo saluto alla cara Tina Sgarbini. Proveremo a stringerci intorno ai suoi cari”, ha scritto sui social il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, annunciando la sua presenza. Lo stesso primo cittadino ha ribadito l’appello, insieme alla delegazione del centro antiviolenza Donne mai sole: “Donne, denunciate ogni forma di violenza e maltrattamento al numero 1522. Sappiamo che è difficile, ma insieme possiamo combattere questa barbarie”. Intanto, Montecorvino Rovella si veste a lutto. Nei manifesti funebri, che campeggiano lungo le strade, un ricordo commosso: “Il tuo sorriso, il regalo più bello. Il tuo amore, un messaggio per il mondo”.