CASERTA (rgl) – Un iPhone rubato che squilla… e porta i carabinieri dritti alla porta di un ladro seriale. È finito così il blitz dei militari della stazione di San Prisco, con il supporto del Nor, che hanno arrestato un 34enne del posto accusato di furto aggravato e rapina. L’indagine è partita dalla denuncia di un furto avvenuto a Caserta il 27 luglio: grazie alla localizzazione Gps del telefono sottratto, un iPhone 15 Pro Max, i Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo, trovando lo smartphone poggiato sul tavolo della cucina. La sorpresa è arrivata durante i controlli: in casa c’erano anche due barre filettate compatibili con il furto dei preziosi candelabri portati via il 25 agosto dalla chiesa “Il Tempio dello Spirito” di Curti, oltre a una bicicletta identica a quella ripresa dalle telecamere di sorveglianza durante il colpo. Messo alle strette, il 34enne ha confessato di aver commesso anche una rapina ai danni di un supermercato Md della zona, il giorno successivo al furto in chiesa. L’iPhone e i candelabri sono già stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.