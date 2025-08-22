CASERTA (rgl) – Un incendio che non dà tregua, una macchina dei soccorsi che non si ferma un istante. Dal 16 agosto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta sono impegnati senza sosta per domare il vasto rogo che ha devastato un capannone destinato allo smaltimento dei rifiuti nel comune di Teano. Le operazioni, coordinate direttamente dal Comandante provinciale, architetto D’Agostino, con il supporto costante dei funzionari del Comando, si stanno rivelando particolarmente complesse. Il cedimento strutturale dell’edificio ha infatti reso necessario procedere con abbattimenti e rimozioni di parti metalliche danneggiate, utilizzando mezzi pesanti come cingolati, ruspe e pale meccaniche. Sul posto sono impiegate circa trenta unità operative, supportate da tre autobotti del Comando di Caserta, da un’autobotte del Comando di Salerno e, da ieri sera, da una cisterna da 33.000 litri proveniente dal Comando di Latina. Nelle aree più impervie e difficilmente raggiungibili vengono invece utilizzati robot antincendio. L’intervento prosegue giorno e notte: oltre alle azioni di spegnimento, le squadre presidiano costantemente l’impianto, effettuando monitoraggi, controlli ambientali e operazioni di messa in sicurezza nelle aree non interessate dal crollo.