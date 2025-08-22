venerdì, Agosto 22, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Teano, incendio senza tregua nel capannone rifiuti: Vigili del Fuoco al lavoro dal 16 agosto

Ambiente e SaluteCampaniaCaserta
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

CASERTA (rgl) – Un incendio che non dà tregua, una macchina dei soccorsi che non si ferma un istante. Dal 16 agosto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta sono impegnati senza sosta per domare il vasto rogo che ha devastato un capannone destinato allo smaltimento dei rifiuti nel comune di Teano. Le operazioni, coordinate direttamente dal Comandante provinciale, architetto D’Agostino, con il supporto costante dei funzionari del Comando, si stanno rivelando particolarmente complesse. Il cedimento strutturale dell’edificio ha infatti reso necessario procedere con abbattimenti e rimozioni di parti metalliche danneggiate, utilizzando mezzi pesanti come cingolati, ruspe e pale meccaniche. Sul posto sono impiegate circa trenta unità operative, supportate da tre autobotti del Comando di Caserta, da un’autobotte del Comando di Salerno e, da ieri sera, da una cisterna da 33.000 litri proveniente dal Comando di Latina. Nelle aree più impervie e difficilmente raggiungibili vengono invece utilizzati robot antincendio. L’intervento prosegue giorno e notte: oltre alle azioni di spegnimento, le squadre presidiano costantemente l’impianto, effettuando monitoraggi, controlli ambientali e operazioni di messa in sicurezza nelle aree non interessate dal crollo.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Ruba in negozio e aggredisce il titolare con un tirapugni: arrestato 17enne
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com