AVELLINO (rgl) – Le fiamme che squarciano il silenzio dell’alba, il fumo che avvolge le prime luci del mattino. È la scena che si sono trovati davanti i Vigili del Fuoco di Avellino, intervenuti intorno alle 5:30 di oggi ad Atripalda, lungo la strada provinciale 5 – via Serino. Un incendio improvviso ha distrutto una baracca situata a ridosso della strada principale e in prossimità di alcune abitazioni. All’interno della struttura erano custoditi attrezzi da giardinaggio e alcuni polli, rimasti coinvolti nel rogo. Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state domate prima che raggiungessero le case vicine. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite per diverse ore, evitando conseguenze ben più gravi. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Avellino, che hanno avviato accertamenti per stabilire le cause dell’incendio, al momento in fase di indagine.