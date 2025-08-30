sabato, Agosto 30, 2025
Teano, emergenza ambientale: monitoraggi Arpac rilevano diossine ancora alte

TEANO (rgl) – Non si ferma l’attività di monitoraggio ambientale dell’Arpa Campania dopo i frequenti incendi che nelle ultime settimane hanno colpito siti produttivi e logistici. Particolare attenzione resta alta a Teano, dove lo scorso 16 agosto un vasto rogo ha devastato la sede dell’azienda Campania Energia. Gli ultimi dati, aggiornati al 28 agosto, mostrano un quadro ancora critico nelle aree immediatamente prossime al luogo dell’incendio. In particolare, nel punto di campionamento P2 – collocato a soli 10 metri dal sito – le concentrazioni di diossine, furani e policlorobifenili risultano nettamente superiori al valore di riferimento internazionale (0,15 pg/Nm³ I-TEQ), con un aumento rispetto alle rilevazioni precedenti. Un incremento attribuito alle fasi di spegnimento ancora in corso e alle variabili condizioni meteo-climatiche. Meno preoccupante, ma comunque oltre la soglia di riferimento, la situazione a 600 metri di distanza in direzione Sud-Ovest (punto P3), mentre i rilevamenti effettuati nel centro urbano di Teano confermano valori inferiori al limite di quantificazione, quindi non allarmanti per la popolazione. residente.

