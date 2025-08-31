domenica, Agosto 31, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Incidente stradale sulla A3 Napoli-Salerno, due vittime e due feriti gravi

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

PORTICI (rgl) – Scontro tra due vetture nei pressi del casello di Portici. Due morti e due feriti gravi è il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina all’altezza dell’uscita di Portici dell’autostrada A3 in direzione Salerno. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due autovetture, su una delle quali viaggiavano quattro giovani di Torre Annunziata. Due di loro – di 27 e 22 anni – sono morti, mentre gli altri due, di 22 e 24 anni, sono stati ricoverati in ospedale. Alcuni degli occupanti dell’altra vettura sono rimasti contusi ma in modo non grave. Il tratto dell’autostrada in direzione Sud è stato chiuso al traffico, con lunghe code.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Furto al supermercato con l’aiuto della cassiera: due donne ai domiciliari
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com