PORTICI (rgl) – Scontro tra due vetture nei pressi del casello di Portici. Due morti e due feriti gravi è il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina all’altezza dell’uscita di Portici dell’autostrada A3 in direzione Salerno. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due autovetture, su una delle quali viaggiavano quattro giovani di Torre Annunziata. Due di loro – di 27 e 22 anni – sono morti, mentre gli altri due, di 22 e 24 anni, sono stati ricoverati in ospedale. Alcuni degli occupanti dell’altra vettura sono rimasti contusi ma in modo non grave. Il tratto dell’autostrada in direzione Sud è stato chiuso al traffico, con lunghe code.