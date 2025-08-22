SALERNO (rgl) – Grave incidente stradale a Montesano sulla Marcellana: un 93enne, alla guida di un’Apecar, è rimasto ferito in modo serio dopo un frontale con una Fiat Punto. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri nella frazione Tardiano, in provincia di Salerno, e ha coinvolto anche un 60enne alla guida della Punto. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio è stato l’anziano conducente dell’Apecar, immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove si trova ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Le indagini sono tuttora in corso.