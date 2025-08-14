NAPOLI (rgl) – Un colpo deciso alle mire della criminalità organizzata sul tessuto economico napoletano. Da inizio 2025, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha adottato 86 interdittive antimafia contro altrettante società operanti nell’area metropolitana, in settori strategici come edilizia, logistica, somministrazione di alimenti e attività commerciali di varia natura. L’operazione, frutto di una strategia coordinata con le forze dell’ordine e la Direzione Investigativa Antimafia, mira a prevenire e contrastare le infiltrazioni delle consorterie criminali, particolarmente attive nell’area. Oltre ai provvedimenti, il prefetto ha richiamato gli enti locali alla scrupolosa osservanza delle norme sull’acquisizione della documentazione antimafia tramite la Bdna, sottolineando l’obbligo di risolvere contratti e revocare licenze, autorizzazioni o concessioni alle ditte interdette. L’attività di prevenzione si è estesa anche ai cantieri delle grandi opere e a quelli finanziati con fondi Pnrr. Il Gruppo Interforze, coordinato dalla Dia e composto da forze dell’ordine, Ispettorato del Lavoro e Provveditorato alle Opere Pubbliche, ha già effettuato otto accessi ispettivi in cantieri del capoluogo e dell’area metropolitana, verificando mezzi, personale e documentazione amministrativa. “Fondamentale – sottolineano dalla Prefettura – è impedire che le ditte interdette continuino a operare, a tutela dell’ordine pubblico economico e della concorrenza leale”.