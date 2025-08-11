ISCHIA (rgl) – Volevano far credere di vivere a Ischia per viaggiare sull’aliscafo a prezzo ridotto. Ma al porto li stavano già aspettando i carabinieri. Nella giornata di ieri, un servizio straordinario di controllo ha messo sotto la lente il porto commerciale dell’isola, nodo cruciale dei flussi turistici estivi. In poche ore sono state identificate 201 persone e controllati 121 veicoli. Tra i fermati, Placido B., 63 anni, napoletano già noto alle forze dell’ordine, e la compagna 55enne, incensurata. La coppia è stata bloccata poco prima di imbarcarsi per Napoli: durante la perquisizione, i militari hanno scoperto due carte d’identità elettroniche false, complete di foto e generalità reali ma con residenza fittizia a Ischia. Con quei documenti avevano acquistato biglietti per l’aliscafo sfruttando la tariffa agevolata per residenti. Arrestati in flagranza, sono stati posti agli arresti domiciliari in un albergo dell’isola, in attesa di essere trasferiti a Napoli per il processo celebrato questa mattina. Il dispositivo di sicurezza ha portato anche ad altri risultati: una 27enne napoletana, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata per detenzione di 8 grammi di cocaina e sarà proposta per il foglio di via da tutti i comuni dell’isola. Stesso provvedimento per un 27enne di Forio, trovato in possesso di 27 grammi di marijuana.