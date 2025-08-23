ISCHIA (rgl) – Bastava un pezzetto di nastro isolante bianco per tentare di sfuggire alle telecamere, trasformando una “E” in una “F”. Così una 24enne ischitana pensava di aggirare i controlli nella Ztl e quelli delle forze dell’ordine. Ma il trucco, tanto semplice quanto ingenuo, non è passato inosservato: i carabinieri della compagnia locale l’hanno fermata e denunciata per uso di targhe manomesse e falsità. Non è stato l’unico episodio registrato sull’isola verde durante le ultime attività di controllo dei militari. A finire nei guai anche un 30enne incensurato, fermato nei pressi di una banchina del porto commerciale: nel giorno del suo compleanno portava con sé un coltello nascosto nello zaino. Un 46enne albanese è stato invece sorpreso mentre travasava benzina dai serbatoi di alcuni scooter in bottiglie di plastica: per lui è scattata la denuncia per furto aggravato. Le verifiche hanno riguardato anche il settore turistico-ricettivo. A Casamicciola due gestori di case vacanze e B&B sono stati denunciati per non aver comunicato all’autorità di pubblica sicurezza le generalità di alcuni ospiti, come invece previsto dalla normativa.