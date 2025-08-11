NAPOLI (rgl) – Sul versante vesuviano di Terzigno, l’odore acre del fumo si mescola a quello dell’uva matura, ma stavolta non sarà il profumo della vendemmia a riempire le cantine.

Il vasto incendio che da ore divora boschi e campi ha inflitto danni gravissimi alle coltivazioni agricole della zona, colpendo anche aziende storiche. “Un disastro enorme – denuncia Valentina Stinga, presidente di Coldiretti Napoli –. Il Parco Nazionale del Vesuvio non è solo un patrimonio naturale e turistico, ma anche la culla di prodotti tipici che fanno parte dell’identità campana. I danni peggiori li subisce la viticoltura: i vigneti del Lacryma Christi Dop sono stati colpiti proprio alla vigilia della vendemmia. Ma il Vesuvio è anche il regno dell’albicocca pellecchiella e del Pomodorino del Piennolo Dop. Qui il fuoco brucia non solo l’ambiente, ma anche l’economia agricola locale.” Le squadre di terra sono impegnate nelle operazioni di bonifica nella Riserva Alto Tirone, mentre i Canadair continuano a operare tra Terzigno e Ottaviano per domare gli ultimi focolai. Ma il bilancio non riguarda solo campi e frutteti: il rogo ha colpito anche le attività agrituristiche e i percorsi di degustazione che animano il territorio. “Dopo l’incendio del 2017 che devastò un versante del Parco – ricorda Stinga – oggi il fuoco piega l’altro lato. Qui tante famiglie vivono di agricoltura e turismo, e rialzarsi sarà difficilissimo per tutti”.