NAPOLI (rgl) – Non ha raggiunto il traguardo simbolico dei 200 giorni di latitanza. La sua corsa si è fermata a quota 195. Felice G., 37enne di Sant’Anastasia, ricercato per estorsione aggravata e danneggiamento, è stato arrestato dai carabinieri dopo quasi sette mesi passati nell’ombra. Il suo nome compariva in due ordinanze emesse dalle Procure di Salerno e Nola, rimaste inevase da inizio anno, quando l’uomo aveva violato la misura della detenzione domiciliare rendendosi irreperibile. Il blitz è scattato a Secondigliano, dove il ricercato aveva trovato rifugio nell’abitazione di una conoscente. Grazie a un’azione congiunta tra i militari della stazione di Sant’Anastasia e quelli locali, lo stabile è stato circondato. Ma l’arresto non è stato immediato: alla vista dei carabinieri, l’uomo ha tentato un’ultima, spettacolare fuga tra i tetti delle palazzine vicine, saltando da un solaio all’altro in un disperato “parkour”. La sua corsa è durata pochi minuti. I militari avevano già chiuso ogni via di scampo. Bloccato e ammanettato, per il 37enne si sono aperte le porte del carcere.