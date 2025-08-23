MASSA LUBRENSE (rgl) – La sicurezza alimentare e il rispetto delle norme sul lavoro restano al centro dell’azione dei militari della compagnia di Sorrento, impegnati in una campagna serrata di controlli lungo la costiera. Questa volta l’attenzione si è concentrata su un lido della Marina del Cantone, a Massa Lubrense, dove un’ispezione congiunta dei carabinieri della locale stazione e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli ha fatto emergere gravi irregolarità. Secondo quanto accertato, l’amministratore unico della società che gestisce lo stabilimento avrebbe impiegato due lavoratori di origini marocchine, privi di permesso di soggiorno e retribuiti in condizioni non conformi alla normativa, configurando così una situazione di sfruttamento. Per l’imprenditore è scattata una denuncia per sfruttamento del lavoro, mentre le sanzioni amministrative superano i 37mila euro. I controlli, assicurano i militari dell’Arma, proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire tutela sia ai lavoratori che ai cittadini.