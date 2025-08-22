CASERTA (rgl) – Controlli serrati dei carabinieri e stop immediato a un autolavaggio irregolare a San Nicola La Strada. L’operazione, condotta nei giorni scorsi dai militari della stazione locale insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, ha portato al sequestro penale dell’attività situata lungo viale Carlo III di Borbone, nel tratto ricadente nel territorio comunale. L’ispezione, avvenuta poco dopo l’apertura dell’impianto, ha fatto emergere gravi irregolarità: tra queste lo sversamento di acque reflue industriali senza alcuna autorizzazione e l’omessa e infedele registrazione sul libro unico del lavoro. Durante i controlli è stato inoltre accertato che uno dei dipendenti presenti risultava assunto non dalla società titolare, bensì da un’impresa collegata. Alla luce delle violazioni riscontrate, i carabinieri hanno proceduto al sequestro immediato dell’autolavaggio, denunciando in stato di libertà l’amministratore unico della società. Contestualmente sono state elevate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo di 1.500 euro.