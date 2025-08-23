CASERTA (rgl) – Un incubo di violenza, minacce e umiliazioni è finito ieri sera con l’arresto. I carabinieri della stazione di Calvi Risorta hanno tratto in custodia un 38enne del casertano, ritenuto responsabile di atti persecutori e diffusione illecita di immagini a sfondo sessuale ai danni della sua ex compagna. Il provvedimento è scattato in flagranza differita, subito dopo la denuncia presentata dalla vittima, che ha raccontato mesi di vessazioni culminati in un’escalation di minacce e ritorsioni. La donna, ormai stremata, si è rivolta ai militari mostrando le prove: foto in abiti succinti diffuse dall’uomo su una piattaforma social, accompagnate da commenti minatori e offensivi, oltre a messaggi vocali contenenti minacce di morte ricevute la notte precedente. Nel suo racconto emergono episodi di violenza e umiliazione: dal cellulare sottratto e distrutto, agli indumenti dati alle fiamme, fino a una notte di luglio in cui, dopo una scenata di gelosia, l’ex l’avrebbe rinchiusa in una stanza, costringendola a dormire sul pavimento. Un quadro inquietante che ha spinto i Carabinieri ad agire immediatamente. Il 38enne è stato rintracciato e arrestato nella sua abitazione di Macerata Campania, per poi essere condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.