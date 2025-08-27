MARIGLIANELLA (rgl) – Un arcobaleno che accoglie i più piccoli ogni mattina. È questo l’effetto dei lavori appena conclusi alla Scuola dell’Infanzia di Mariglianella, dove le vecchie tapparelle sono state sostituite da avvolgibili in alluminio coibentato, ognuno dipinto con un colore diverso a seconda della classe di appartenenza. Una scelta che unisce funzionalità, isolamento termico e acustico, ma anche un tocco di fantasia capace di rendere gli ambienti più vivaci e facilmente riconoscibili dai bambini. Gli interventi hanno interessato l’intera struttura: nuovi infissi e porte d’ingresso a taglio termico, riparazioni e tinteggiature interne, sistemazione di cancelli e grate per garantire maggiore sicurezza. “Con questi lavori – spiega il sindaco Arcangelo Russo – completiamo un percorso avviato negli ultimi anni per rendere la scuola sempre più moderna e funzionale. Dopo il nuovo locale mensa e la riqualificazione dell’area esterna con giostrine inclusive, consegniamo un edificio più efficiente e accogliente. È un investimento che guarda ai nostri bambini e al futuro di Mariglianella”.