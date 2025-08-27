mercoledì, Agosto 27, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Mariglianella, scuola dell’infanzia più sicura e colorata: conclusi i lavori di riqualificazione

CampaniaNapoli
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

MARIGLIANELLA (rgl) – Un arcobaleno che accoglie i più piccoli ogni mattina. È questo l’effetto dei lavori appena conclusi alla Scuola dell’Infanzia di Mariglianella, dove le vecchie tapparelle sono state sostituite da avvolgibili in alluminio coibentato, ognuno dipinto con un colore diverso a seconda della classe di appartenenza. Una scelta che unisce funzionalità, isolamento termico e acustico, ma anche un tocco di fantasia capace di rendere gli ambienti più vivaci e facilmente riconoscibili dai bambini. Gli interventi hanno interessato l’intera struttura: nuovi infissi e porte d’ingresso a taglio termico, riparazioni e tinteggiature interne, sistemazione di cancelli e grate per garantire maggiore sicurezza. “Con questi lavori – spiega il sindaco Arcangelo Russo – completiamo un percorso avviato negli ultimi anni per rendere la scuola sempre più moderna e funzionale. Dopo il nuovo locale mensa e la riqualificazione dell’area esterna con giostrine inclusive, consegniamo un edificio più efficiente e accogliente. È un investimento che guarda ai nostri bambini e al futuro di Mariglianella”.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Sant’Agnello, festa fuori controllo: 800 euro di alcolici a minori e mille persone sul solarium
Next article
Rubò un iPhone, i candelabri di una chiesa e rapinò un market: arrestato dai carabinieri
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com