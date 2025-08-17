CASERTA (rgl) – Una colonna di fumo nero, densa e minacciosa, ha avvolto per ore il cielo di Teano e dei comuni limitrofi, creando paura e disagi tra i residenti. Da ieri sera i Vigili del Fuoco sono impegnati senza sosta nello spegnimento di un vasto incendio divampato all’interno di un’azienda specializzata nella raccolta e nello stoccaggio di rifiuti, che ha interessato un’area di circa 40.000 metri quadrati. Sul posto sono operative tre squadre dei Vigili del Fuoco: due del Comando di Caserta (provenienti dai distaccamenti di Piedimonte Matese e Teano) e una del distaccamento di Afragola, appartenente al Comando di Napoli. In supporto, due autobotti — una inviata dalla sede centrale di Caserta e l’altra dal distaccamento di Aversa — oltre al nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Caserta, per gestire i rischi legati alle sostanze sprigionate dalla combustione dei materiali. L’incendio, ancora non del tutto domato, ha sollevato una nube visibile a chilometri di distanza, rendendo l’aria irrespirabile in diverse zone del Casertano. Sul posto è intervenuto anche il personale dell’Arpa Campania, che ha avviato il monitoraggio della qualità dell’aria per accertare la presenza e la concentrazione di sostanze tossiche come diossine, furani e policlorobifenili.