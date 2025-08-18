Melito, 58enne ucciso a coltellate in casa: indagano i carabinieri

NAPOLI (rgl) – Un delitto consumato tra le mura di casa, in pieno giorno. È quanto accaduto poco fa a Melito di Napoli, dove un uomo di 58 anni è stato ucciso a colpi d’arma da taglio all’interno della propria abitazione in viale delle Margherite. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Marano, che hanno trovato la vittima già priva di vita. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato raggiunto da più fendenti, ma restano ancora da chiarire la dinamica dell’aggressione e il movente. Gli investigatori hanno avviato un’attività serrata di indagine: si stanno raccogliendo testimonianze, analizzando le telecamere di sorveglianza della zona e battendo le possibili piste che possano condurre all’autore del gesto.