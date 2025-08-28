MELITO DI NAPOLI (rgl) – Un inseguimento ad alta tensione. E’ successo nella serata di ieri tra le strade di Melito di Napoli e ha portato all’arresto di un 25enne napoletano, trovato in possesso di 80 chilogrammi di cocaina. L’operazione è il frutto della collaborazione tra Polizia di Stato e Guardia di Finanza, nell’ambito dei servizi straordinari estivi volti al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, il giovane, notato dagli agenti alla guida di un’auto, ha tentato di sfuggire al controllo accelerando e compiendo manovre pericolose. La fuga si è conclusa in via Andrea Pazienza, dove il veicolo ha impattato contro un’auto parcheggiata. Il 25enne ha provato a dileguarsi a piedi, ma è stato immediatamente bloccato dagli operatori. All’interno dell’auto erano presenti due borsoni contenenti 70 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 80 chilogrammi.