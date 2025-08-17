Milan Primavera, debutto vincente: mister Renna parte col botto

LECCE (nela) – Il miglior inizio possibile. Mister Giovanni Renna, tecnico ciccianese alla sua prima ufficiale sulla panchina del Milan Primavera, parte col piede giusto e lo fa con un successo pesante in trasferta. A Lecce i rossoneri si impongono 2-1 nella gara inaugurale del campionato 2025/2026, grazie alla doppietta di Simone Lontani, classe 2008, che nel giro di sei minuti ha firmato la vittoria esterna. Per Renna un debutto da incorniciare: il tecnico campano, che lo scorso giugno aveva sfiorato il tricolore Under 17 arrendendosi solo ai rigori contro il Torino nella finalissima scudetto a Frosinone, ha dato subito un’impronta precisa alla sua squadra. Milan compatto, in crescita col passare dei minuti e capace di soffrire nel finale, quando i salentini hanno accorciato con Milojevic e sfiorato il pari con due occasioni neutralizzate da Longoni e Piermarini. Segnali incoraggianti anche dalla fase difensiva, con la coppia centrale Piermarini-Cullotta in evidenza, e dalle corsie laterali, decisive nelle azioni dei due gol. Buona la tenuta mentale, con il gruppo che ha reagito da squadra nei momenti di difficoltà. Un successo che lancia i rossoneri e dà fiducia in vista della seconda giornata, quando allo Sportitalia Village di Carate Brianza arriverà il Sassuolo, in un vero e proprio “rematch” degli ultimi playoff scudetto. Per mister Renna la strada è ancora lunga, ma l’esordio dice già molto: il suo Milan ha carattere, idee e soprattutto fame.