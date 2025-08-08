LUOGOSANO (AVELLINO) – I carabinieri delle stazioni di Sant’Angelo all’Esca e Fontanarosa, coordinati dalla Procura della Repubblica di Benevento, hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare nei confronti di un 39enne residente in provincia di Benevento, gravemente indiziato di stalking e violazione di domicilio ai danni della ex compagna. Il gip del Tribunale di Benevento ha disposto per l’uomo il divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa, oltre all’obbligo di dimora nel comune di residenza. Le indagini, avviate a seguito della denuncia della donna, hanno ricostruito una serie di condotte persecutorie e aggressive che si sarebbero protratte sia durante la relazione, sia dopo la rottura. Minacce di morte, ripetute e intimidatorie “richieste di chiarimento”, messaggi molesti e, infine, un accesso notturno all’abitazione della vittima – considerato violazione di domicilio – sono tra gli episodi contestati. Gli inquirenti hanno ritenuto gravi gli indizi raccolti, anche grazie alla documentazione di alcune chat che confermerebbero il racconto della donna. Stanca delle continue pressioni e preoccupata per la propria incolumità, la vittima ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, facendo scattare le indagini e, ora, la misura restrittiva.