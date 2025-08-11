lunedì, Agosto 11, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Monopattini elettrici, raffica di multe nel centro di Napoli

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

NAPOLI (rgl) – Napoli dichiara guerra alle cattive abitudini su due ruote elettriche.
Negli ultimi giorni, la Polizia locale ha intensificato i controlli sui monopattini elettrici, puntando le zone più trafficate della città: corso Umberto, via Toledo, piazza Plebiscito, piazza Nazionale, via Caracciolo e via Partenope. A presidiare le strade, gli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale. In totale sono stati fermati 49 utenti, tra cui numerosi minorenni, e contestate 27 violazioni. La maggior parte delle infrazioni riguarda il mancato utilizzo del casco, ma non sono mancate multe per trasporto di passeggeri e circolazione sui marciapiedi. Le verifiche proseguiranno anche nelle prossime settimane, con un’ottica di prevenzione più che di repressione. Un impegno reso urgente dall’aumento degli incidenti – anche gravi – che vedono coinvolti questi mezzi. Proprio la crescita della micromobilità e delle criticità legate alla sicurezza ha portato a una recente riforma del Codice della Strada, che introduce l’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici. Misure che, però, non sono ancora operative, lasciando le forze dell’ordine a fronteggiare il fenomeno con gli strumenti attuali.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Casamarciano, in panchina torna Galluccio: “Costruire basi solide per il futuro”
Next article
Rogo sul Vesuvio, oltre 1.900 lanci d’acqua: la lotta aerea agli incendi
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com