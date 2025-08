AVELLINO (rgl) – Diventa un caso l’ordinanza firmata da Angelo Mazzocca, sindaco di Moschiano, comune del Vallo di Lauro, che vieta la somministrazione di cibo e acqua a cani, gatti e volatili selvatici su tutto il territorio comunale. Il provvedimento, motivato da esigenze di decoro urbano e tutela igienico-sanitaria, prevede sanzioni dai 25 ai 500 euro per i trasgressori. Alla base della decisione, la presenza – ritenuta eccessiva – di animali randagi in alcune aree del paese, che secondo l’amministrazione rappresenterebbe un rischio per la salute pubblica dei circa 1.500 abitanti. Ma l’ordinanza ha subito scatenato forti critiche da parte della minoranza consiliare e delle associazioni animaliste, che ne chiedono la revoca immediata. “Non solo è una misura priva di fondamento giuridico – sostengono – ma è anche contraria allo spirito della legge quadro n. 281 del 1991, che obbliga i Comuni ad affrontare il fenomeno del randagismo in modo attivo, promuovendo la tutela degli animali e non punendo chi li aiuta”. La norma nazionale prevede infatti che sia compito degli enti locali predisporre canili sanitari, campagne di sterilizzazione e programmi di controllo della popolazione randagia, non certo sanzionare chi cerca di alleviare la sofferenza di animali in difficoltà. Sui social e in paese cresce l’indignazione e si moltiplicano gli appelli per un passo indietro da parte dell’amministrazione e per l’apertura di un tavolo con le associazioni animaliste.