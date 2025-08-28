NAPOLI (rgl) – “La Campania non ha bisogno di nuove attività estrattive, anzi occorre ridurre quelle esistenti e risanare le montagne e i paesaggi devastati – dichiara la consigliera indipendente della Regione Campania Marì Muscarà –. Invece la Giunta regionale, a pochi mesi dalle elezioni, presenta un disegno di legge che riduce i contributi dovuti dalle cave per renderle “più competitive”. Una misura che sa di saldo elettorale, non di tutela del territorio”. Secondo Muscarà, la norma vanifica persino la prevista polizza fideiussoria a garanzia delle opere di ricomposizione ambientale: “Così si spalancano le porte a nuove estrazioni senza alcuna reale protezione per l’ambiente. Il disegno di legge va rispedito al mittente”. In commissione, a sostegno della proposta, sono intervenute le associazioni di categoria come l’Ance, mentre i comitati “No Cave” e numerosi rappresentanti del casertano hanno espresso forte preoccupazione. “Ricordiamo che solo a Caserta esistono 448 cave, di cui 26 abusive e appena 46 autorizzate. Molte si trovano all’interno dei centri abitati e persino nell’area dove dovrebbe sorgere il nuovo Policlinico – evidenzia Muscarà –. Le polveri da estrazione e il traffico dei camion hanno già causato enormi problemi ambientali e sanitari. È inaccettabile pensare di sacrificare ancora un territorio già martoriato in nome di nuove esigenze edilizie”.